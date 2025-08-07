Dook (DOOK) Nedir?

Dook is a Meme born on Base chain. This is our moto: "Hi my name is Shoobadookie, you can call me $Dook for short. I am the King of Fomoed Jungle and anyone that dare threatens the peace of our memeland will be Dooked and face extreme consequences."

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dook (DOOK) Kaynağı Resmi Websitesi

Dook (DOOK) Token Ekonomisi

Dook (DOOK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOOK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!