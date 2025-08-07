Doric Network Fiyatı (DRC)
Doric Network (DRC), şu anda 0,315816 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DRC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DRC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DRC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Doric Network / USD fiyat değişimi, $ +0,00029851.
Son 30 gün içerisinde, Doric Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0059449835.
Son 60 gün içerisinde, Doric Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0282392561.
Son 90 gün içerisinde, Doric Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0387239094052131.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00029851
|+%0,09
|30 Gün
|$ -0,0059449835
|-%1,88
|60 Gün
|$ -0,0282392561
|-%8,94
|90 Gün
|$ -0,0387239094052131
|-%10,92
En güncel Doric Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,01
+%0,09
-%0,49
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Doric is a blockchain-based ecosystem that aims to tokenize and fractionalize assets such as enterprises and properties aiming at increasing liquidity and business possibilities. The consensus mechanism used in the Doric blockchain is Proof of Authority (PoA), where selected nodes are responsible for validating and confirming transactions. This format allows much faster transactions, allowing the network to be scalable. DRC is the native cryptocurrency that feeds the financial system of the Doric blockchain. It is used within the trading environment of the Doric ecosystem, which enables the buying and selling of fractions of tokenized properties. Because it is a digital currency that cooperates with a property financing mechanism it has the necessary liquidity and price stability. DRC allows for many more possibilities, representing a breakthrough for something already so innovative. It's the security of the blockchain, with much more agility and security.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Doric Network (DRC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DRC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DRC / VND
₫8.310,69804
|1 DRC / AUD
A$0,48319848
|1 DRC / GBP
￡0,23370384
|1 DRC / EUR
€0,2684436
|1 DRC / USD
$0,315816
|1 DRC / MYR
RM1,33274352
|1 DRC / TRY
₺12,84107856
|1 DRC / JPY
¥46,424952
|1 DRC / ARS
ARS$420,5247948
|1 DRC / RUB
₽25,26212184
|1 DRC / INR
₹27,70337952
|1 DRC / IDR
Rp5.177,31064704
|1 DRC / KRW
₩437,41779264
|1 DRC / PHP
₱18,09941496
|1 DRC / EGP
￡E.15,3012852
|1 DRC / BRL
R$1,72751352
|1 DRC / CAD
C$0,43266792
|1 DRC / BDT
৳38,43164904
|1 DRC / NGN
₦482,8984548
|1 DRC / UAH
₴13,1379456
|1 DRC / VES
Bs39,792816
|1 DRC / CLP
$307,9206
|1 DRC / PKR
Rs89,23696896
|1 DRC / KZT
₸169,70056944
|1 DRC / THB
฿10,21348944
|1 DRC / TWD
NT$9,44605656
|1 DRC / AED
د.إ1,15904472
|1 DRC / CHF
Fr0,2526528
|1 DRC / HKD
HK$2,47599744
|1 DRC / MAD
.د.م2,86760928
|1 DRC / MXN
$5,88681024
|1 DRC / PLN
zł1,15904472
|1 DRC / RON
лв1,37695776
|1 DRC / SEK
kr3,03814992
|1 DRC / BGN
лв0,53057088
|1 DRC / HUF
Ft108,00591384
|1 DRC / CZK
Kč6,66055944
|1 DRC / KWD
د.ك0,09632388
|1 DRC / ILS
₪1,08009072