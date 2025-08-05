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Dove The Dog Fiyatı (DOVE)

Listelenmedi

Dove The Dog (DOVE) Canlı Fiyat Grafiği

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+%3,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dove The Dog (DOVE) Fiyatı

Dove The Dog (DOVE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,90K USD piyasa değerine sahiptir. DOVE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dove The Dog Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,03
Dove The Dog 24 saatlik fiyat değişimi
749,49M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dove The Dog (DOVE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dove The Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dove The Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dove The Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dove The Dog / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,03
30 Gün$ 0-%12,23
60 Gün$ 0-%81,47
90 Gün$ 0--

Dove The Dog (DOVE) Fiyat Analizi

En güncel Dove The Dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%1,10

+%3,03

-%26,26

Dove The Dog (DOVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,90K
$ 13,90K$ 13,90K

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749,49M
749,49M 749,49M

Dove The Dog (DOVE) Nedir?

Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!

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Dove The Dog (DOVE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dove The Dog (DOVE) Token Ekonomisi

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DOVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOVE / VND
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1 DOVE / AUD
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1 DOVE / GBP
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1 DOVE / EUR
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1 DOVE / MYR
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1 DOVE / TRY
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1 DOVE / BRL
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1 DOVE / CAD
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1 DOVE / BDT
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1 DOVE / NGN
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1 DOVE / UAH
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1 DOVE / VES
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1 DOVE / CLP
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1 DOVE / PKR
Rs--
1 DOVE / KZT
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1 DOVE / THB
฿--
1 DOVE / TWD
NT$--
1 DOVE / AED
د.إ--
1 DOVE / CHF
Fr--
1 DOVE / HKD
HK$--
1 DOVE / MAD
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1 DOVE / MXN
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1 DOVE / PLN
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1 DOVE / RON
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1 DOVE / SEK
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1 DOVE / BGN
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1 DOVE / HUF
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1 DOVE / CZK
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1 DOVE / KWD
د.ك--
1 DOVE / ILS
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