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Dox Squad Fiyatı (DOX)

Listelenmedi

Dox Squad (DOX) Canlı Fiyat Grafiği

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0.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dox Squad (DOX) Fiyatı

Dox Squad (DOX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6.07K USD piyasa değerine sahiptir. DOX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dox Squad Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Dox Squad 24 saatlik fiyat değişimi
893.09M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dox Squad (DOX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dox Squad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dox Squad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dox Squad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dox Squad / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+16.65%
60 Gün$ 0+6.60%
90 Gün$ 0--

Dox Squad (DOX) Fiyat Analizi

En güncel Dox Squad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-10.35%

Dox Squad (DOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6.07K
$ 6.07K$ 6.07K

--
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893.09M
893.09M 893.09M

Dox Squad (DOX) Nedir?

The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dox Squad (DOX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Dox Squad (DOX) Token Ekonomisi

Dox Squad (DOX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

DOX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOX / VND
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1 DOX / AUD
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1 DOX / GBP
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1 DOX / EUR
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1 DOX / MYR
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1 DOX / TRY
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1 DOX / ARS
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1 DOX / RUB
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1 DOX / INR
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1 DOX / KRW
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1 DOX / BRL
R$--
1 DOX / CAD
C$--
1 DOX / BDT
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1 DOX / NGN
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1 DOX / UAH
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1 DOX / VES
Bs--
1 DOX / CLP
$--
1 DOX / PKR
Rs--
1 DOX / KZT
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1 DOX / THB
฿--
1 DOX / TWD
NT$--
1 DOX / AED
د.إ--
1 DOX / CHF
Fr--
1 DOX / HKD
HK$--
1 DOX / MAD
.د.م--
1 DOX / MXN
$--
1 DOX / PLN
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1 DOX / RON
лв--
1 DOX / SEK
kr--
1 DOX / BGN
лв--
1 DOX / HUF
Ft--
1 DOX / CZK
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1 DOX / KWD
د.ك--
1 DOX / ILS
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