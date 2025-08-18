DPEX Hakkında Daha Fazla Bilgi

DPEX Fiyat Bilgileri

DPEX Whitepaper

DPEX Resmi Websitesi

DPEX Token Ekonomisi

DPEX Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

DPEX Logosu

DPEX Fiyatı (DPEX)

Listelenmedi

1 DPEX / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
DPEX (DPEX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:23:13 (UTC+8)

DPEX (DPEX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00204634
$ 0,00204634$ 0,00204634

$ 0
$ 0$ 0

-%0,00

+%0,25

-%0,38

-%0,38

DPEX (DPEX) canlı fiyatı --. DPEX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DPEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00204634, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DPEX son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,25 ve son 7 günde -%0,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DPEX (DPEX) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 17,59K
$ 17,59K$ 17,59K

0,00
0,00 0,00

1.250.000.000,0
1.250.000.000,0 1.250.000.000,0

Şu anki DPEX piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DPEX arzı 0,00 olup, toplam arzı 1250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,59K.

DPEX (DPEX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DPEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DPEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DPEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DPEX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,25
30 Gün$ 0+%0,79
60 Gün$ 0-%36,21
90 Gün$ 0--

DPEX (DPEX) Nedir?

Decentralized Perpetual Exchange. Trade Bitcoin, Ethereum, and other digital currencies with up to 50X leverage from the comfort of your web3 wallet, such as Metamask or Coinbase Wallet - no need for a middleman!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

DPEX (DPEX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

DPEX Fiyat Tahmini (USD)

DPEX (DPEX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DPEX (DPEX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DPEX için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DPEX fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DPEX Varlığından Yerel Para Birimlerine

DPEX (DPEX) Token Ekonomisi

DPEX (DPEX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DPEX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DPEX (DPEX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DPEX (DPEX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DPEX fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DPEX / USD güncel fiyatı nedir?
DPEX / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DPEX varlığının piyasa değeri nedir?
DPEX piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DPEX arzı nedir?
Dolaşımdaki DPEX arzı, 0,00 USD.
DPEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DPEX, ATH fiyatı olan 0,00204634 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DPEX fiyatı (ATL) nedir?
DPEX, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DPEX işlem hacmi nedir?
DPEX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DPEX bu yıl daha da yükselir mi?
DPEX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DPEX fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:23:13 (UTC+8)

DPEX (DPEX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.