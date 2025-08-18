DPEX (DPEX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00204634$ 0,00204634 $ 0,00204634 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,38 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,38

DPEX (DPEX) canlı fiyatı --. DPEX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DPEX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00204634, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DPEX son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,25 ve son 7 günde -%0,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DPEX (DPEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,59K$ 17,59K $ 17,59K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.250.000.000,0 1.250.000.000,0 1.250.000.000,0

Şu anki DPEX piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DPEX arzı 0,00 olup, toplam arzı 1250000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,59K.