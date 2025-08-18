DPIN (DPIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,73 $ 2,73 $ 2,73 24 sa Düşük $ 3,14 $ 3,14 $ 3,14 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,73$ 2,73 $ 2,73 24 sa Yüksek $ 3,14$ 3,14 $ 3,14 Tüm Zamanların En Yükseği $ 8,14$ 8,14 $ 8,14 En Düşük Fiyat $ 2,61$ 2,61 $ 2,61 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,69 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,93 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,42 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,42

DPIN (DPIN) canlı fiyatı $2,97. DPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 2,73 ve en yüksek $ 3,14 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 8,14, en düşük fiyatı ise $ 2,61 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DPIN son bir saatte -%0,69 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,93 ve son 7 günde -%9,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DPIN (DPIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 622,67M$ 622,67M $ 622,67M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 210.000.000,0 210.000.000,0 210.000.000,0

Şu anki DPIN piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DPIN arzı 0,00 olup, toplam arzı 210000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 622,67M.