Drep (DREP) Nedir?

Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition

Drep (DREP) Kaynağı Resmi Websitesi

Drep (DREP) Token Ekonomisi

Drep (DREP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DREP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!