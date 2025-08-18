DRINK Hakkında Daha Fazla Bilgi

DRINK Fiyatı (DRINK)

Listelenmedi

1 DRINK / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%22,601D
USD
DRINK (DRINK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:23:26 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02555875
$ 0,02555875$ 0,02555875

$ 0
$ 0$ 0

-%0,79

-%22,63

-%50,65

-%50,65

DRINK (DRINK) canlı fiyatı --. DRINK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02555875, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRINK son bir saatte -%0,79 değişim gösterdi, 24 saatte -%22,63 ve son 7 günde -%50,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DRINK (DRINK) Piyasa Bilgileri

$ 1,16K
$ 1,16K$ 1,16K

--
----

$ 4,41K
$ 4,41K$ 4,41K

190,08M
190,08M 190,08M

721.000.000,0
721.000.000,0 721.000.000,0

Şu anki DRINK piyasa değeri $ 1,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRINK arzı 190,08M olup, toplam arzı 721000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,41K.

DRINK (DRINK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, DRINK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DRINK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DRINK / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DRINK / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%22,63
30 Gün$ 0-%48,89
60 Gün$ 0-%81,42
90 Gün$ 0--

DRINK (DRINK) Nedir?

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network. By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods. Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours. Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include: 721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog. Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership. Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

DRINK (DRINK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

DRINK Fiyat Tahmini (USD)

DRINK (DRINK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DRINK (DRINK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DRINK için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DRINK fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DRINK Varlığından Yerel Para Birimlerine

DRINK (DRINK) Token Ekonomisi

DRINK (DRINK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DRINK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DRINK (DRINK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DRINK (DRINK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DRINK fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DRINK / USD güncel fiyatı nedir?
DRINK / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DRINK varlığının piyasa değeri nedir?
DRINK piyasa değeri $ 1,16K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DRINK arzı nedir?
Dolaşımdaki DRINK arzı, 190,08M USD.
DRINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DRINK, ATH fiyatı olan 0,02555875 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DRINK fiyatı (ATL) nedir?
DRINK, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DRINK işlem hacmi nedir?
DRINK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DRINK bu yıl daha da yükselir mi?
DRINK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DRINK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:23:26 (UTC+8)

