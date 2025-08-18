DRINK (DRINK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02555875$ 0,02555875 $ 0,02555875 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,79 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%22,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%50,65 Fiyat Değişimi (7 G) -%50,65

DRINK (DRINK) canlı fiyatı --. DRINK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DRINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02555875, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DRINK son bir saatte -%0,79 değişim gösterdi, 24 saatte -%22,63 ve son 7 günde -%50,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DRINK (DRINK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,16K$ 1,16K $ 1,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,41K$ 4,41K $ 4,41K Dolaşım Arzı 190,08M 190,08M 190,08M Toplam Arz 721.000.000,0 721.000.000,0 721.000.000,0

Şu anki DRINK piyasa değeri $ 1,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRINK arzı 190,08M olup, toplam arzı 721000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,41K.