Drop Wireless Infrastructure Fiyatı (DWIN)
Drop Wireless Infrastructure (DWIN), şu anda 0,01757471 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DWIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DWIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DWIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Drop Wireless Infrastructure / USD fiyat değişimi, $ -0,00048506449995027.
Son 30 gün içerisinde, Drop Wireless Infrastructure / USD fiyat değişimi, $ +0,0070173409.
Son 60 gün içerisinde, Drop Wireless Infrastructure / USD fiyat değişimi, $ +0,0051378873.
Son 90 gün içerisinde, Drop Wireless Infrastructure / USD fiyat değişimi, $ -0,004891108524736406.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00048506449995027
|-%2,68
|30 Gün
|$ +0,0070173409
|+%39,93
|60 Gün
|$ +0,0051378873
|+%29,23
|90 Gün
|$ -0,004891108524736406
|-%21,77
En güncel Drop Wireless Infrastructure fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%2,68
-%3,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership. What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner. History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks. What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public. What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Drop Wireless Infrastructure (DWIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DWIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DWIN / VND
₫462,47849365
|1 DWIN / AUD
A$0,0268893063
|1 DWIN / GBP
￡0,0130052854
|1 DWIN / EUR
€0,0149385035
|1 DWIN / USD
$0,01757471
|1 DWIN / MYR
RM0,0743410233
|1 DWIN / TRY
₺0,7161694325
|1 DWIN / JPY
¥2,58348237
|1 DWIN / ARS
ARS$23,3084591375
|1 DWIN / RUB
₽1,3991226631
|1 DWIN / INR
₹1,5391931018
|1 DWIN / IDR
Rp283,4630248313
|1 DWIN / KRW
₩24,4091632248
|1 DWIN / PHP
₱1,00175847
|1 DWIN / EGP
￡E.0,8529006763
|1 DWIN / BRL
R$0,0954306753
|1 DWIN / CAD
C$0,0240773527
|1 DWIN / BDT
৳2,1325153114
|1 DWIN / NGN
₦26,9137351469
|1 DWIN / UAH
₴0,7261870172
|1 DWIN / VES
Bs2,2847123
|1 DWIN / CLP
$16,97716986
|1 DWIN / PKR
Rs4,9813758024
|1 DWIN / KZT
₸9,4843679986
|1 DWIN / THB
฿0,5678388801
|1 DWIN / TWD
NT$0,5249565877
|1 DWIN / AED
د.إ0,0644991857
|1 DWIN / CHF
Fr0,014059768
|1 DWIN / HKD
HK$0,1377857264
|1 DWIN / MAD
.د.م0,1588753784
|1 DWIN / MXN
$0,3265381118
|1 DWIN / PLN
zł0,0637961973
|1 DWIN / RON
лв0,0762742414
|1 DWIN / SEK
kr0,1678384805
|1 DWIN / BGN
лв0,0293497657
|1 DWIN / HUF
Ft5,9513240473
|1 DWIN / CZK
Kč0,3676629332
|1 DWIN / KWD
د.ك0,00536028655
|1 DWIN / ILS
₪0,0601055082