Dubbz Fiyatı (DUBBZ)
Dubbz (DUBBZ), şu anda 0,02527879 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DUBBZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki DUBBZ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DUBBZ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Dubbz / USD fiyat değişimi, $ +0,00081804.
Son 30 gün içerisinde, Dubbz / USD fiyat değişimi, $ -0,0123892917.
Son 60 gün içerisinde, Dubbz / USD fiyat değişimi, $ -0,0160875534.
Son 90 gün içerisinde, Dubbz / USD fiyat değişimi, $ -0,07210080574352495.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00081804
|+%3,34
|30 Gün
|$ -0,0123892917
|-%49,01
|60 Gün
|$ -0,0160875534
|-%63,64
|90 Gün
|$ -0,07210080574352495
|-%74,04
En güncel Dubbz fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%3,34
+%21,80
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dubbz is the merging of traditional and web3 gaming... a bridge and accelerator to blockchain-based gaming. Dubbz brings blockchain-based wagering to AAA titles such as Call of Duty, FIFA, Fortnite, and more. 24/7 available referees and player recordings ensure that cheating has no place on the Dubbz platform. The Dubbz web3 gaming marketplace will merge traditional AAA titles and blockchain-based games into the same platform and give blockchain games the closer to even playing field it needs to help drive adoption. Traditional gamers without exposure to Web3.0 and cryptocurrency will feel comfortable using Dubbz, there is no overwhelming interface or force feeding of web3.0 to alienate traditional gamers. Dubbz will provide a platform for game developers to list their blockchain-based games free of charge on our marketplace. The Dubbz team will work with game developers to integrate our dAPP into their game and provide monetization and exposure to their product. Players will be able to use their existing Dubbz balance in-game, eliminating the need for a player to have a separate token for each title. Sustainability is the essence of Dubbz and monetization methods will be rooted in player vs. player wagering... no token dilution or the need to constantly bring a fresh influx of players to keep the earnings valuable. The message from Dubbz to web3 game developers is simple.... “Build a good game... and Dubbz will take care of the rest.
Dubbz (DUBBZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DUBBZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|1 DUBBZ / VND
₫665,21135885
|1 DUBBZ / AUD
A$0,0386765487
|1 DUBBZ / GBP
￡0,0187063046
|1 DUBBZ / EUR
€0,0214869715
|1 DUBBZ / USD
$0,02527879
|1 DUBBZ / MYR
RM0,1069292817
|1 DUBBZ / TRY
₺1,0301106925
|1 DUBBZ / JPY
¥3,71598213
|1 DUBBZ / ARS
ARS$33,5259952375
|1 DUBBZ / RUB
₽2,0124444719
|1 DUBBZ / INR
₹2,2139164282
|1 DUBBZ / IDR
Rp407,7223622737
|1 DUBBZ / KRW
₩35,1092058552
|1 DUBBZ / PHP
₱1,44089103
|1 DUBBZ / EGP
￡E.1,2267796787
|1 DUBBZ / BRL
R$0,1372638297
|1 DUBBZ / CAD
C$0,0346319423
|1 DUBBZ / BDT
৳3,0673283786
|1 DUBBZ / NGN
₦38,7116862181
|1 DUBBZ / UAH
₴1,0445196028
|1 DUBBZ / VES
Bs3,2862427
|1 DUBBZ / CLP
$24,41931114
|1 DUBBZ / PKR
Rs7,1650202376
|1 DUBBZ / KZT
₸13,6419518114
|1 DUBBZ / THB
฿0,8167577049
|1 DUBBZ / TWD
NT$0,7550774573
|1 DUBBZ / AED
د.إ0,0927731593
|1 DUBBZ / CHF
Fr0,020223032
|1 DUBBZ / HKD
HK$0,1981857136
|1 DUBBZ / MAD
.د.م0,2285202616
|1 DUBBZ / MXN
$0,4696799182
|1 DUBBZ / PLN
zł0,0917620077
|1 DUBBZ / RON
лв0,1097099486
|1 DUBBZ / SEK
kr0,2414124445
|1 DUBBZ / BGN
лв0,0422155793
|1 DUBBZ / HUF
Ft8,5631901125
|1 DUBBZ / CZK
Kč0,5288322868
|1 DUBBZ / KWD
د.ك0,00771003095
|1 DUBBZ / ILS
₪0,0864534618