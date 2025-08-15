DuckyDefi (DEGG) Nedir?

Not just me and not just you, it's us. In DuckyDeFi, we believe in our motto "By Community, For Community. We want to be as transparent and as fair as possible. That's why we adopt a fair launch protocol: NO PRE-MINT, NO SEED, NO IFO, and NO PRESALE. What's even more, is that trading fees are lower than other decentralized exchanges too!

DuckyDefi (DEGG) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

DuckyDefi (DEGG) Token Ekonomisi

DuckyDefi (DEGG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEGG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!