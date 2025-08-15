Duet Protocol (DUET) Nedir?

Duet protocol is a synthetic assets minter built on a Yield Aggregator that automates the process of yield farming, maximizes its returns, and releases additional liquidity to the users. In the short run, the receipt token holder can enhance their returns by utilizing stablecoins minted with the Duet protocol. In the long run, Duet protocol will be the reserve capital system that supplies liquidity to almost all DeFi protocols whilst generating a world of synthetic assets whose values are 100% backed by its reserves.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Duet Protocol (DUET) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Duet Protocol (DUET) Token Ekonomisi

Duet Protocol (DUET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DUET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!