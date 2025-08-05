dwog (DWOG) Nedir?

Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

dwog (DWOG) Kaynağı Resmi Websitesi

dwog (DWOG) Token Ekonomisi

dwog (DWOG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DWOG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!