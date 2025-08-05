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Dyad Fiyatı (DYAD)

Listelenmedi

Dyad (DYAD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,39
$1,39$1,39
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dyad (DYAD) Fiyatı

Dyad (DYAD), şu anda 1,39 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 23,60K USD piyasa değerine sahiptir. DYAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dyad Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,03
Dyad 24 saatlik fiyat değişimi
17,03K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dyad (DYAD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dyad / USD fiyat değişimi, $ -0,000437713046114.
Son 30 gün içerisinde, Dyad / USD fiyat değişimi, $ +0,5335804120.
Son 60 gün içerisinde, Dyad / USD fiyat değişimi, $ +0,5962951270.
Son 90 gün içerisinde, Dyad / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000437713046114-%0,03
30 Gün$ +0,5335804120+%38,39
60 Gün$ +0,5962951270+%42,90
90 Gün$ 0--

Dyad (DYAD) Fiyat Analizi

En güncel Dyad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,38
$ 1,38$ 1,38

$ 1,39
$ 1,39$ 1,39

$ 1,39
$ 1,39$ 1,39

--

-%0,03

+%33,87

Dyad (DYAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 23,60K
$ 23,60K$ 23,60K

--
----

17,03K
17,03K 17,03K

Dyad (DYAD) Nedir?

DYAD is the first capital efficient overcollateralized stablecoin.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Dyad (DYAD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Dyad (DYAD) Token Ekonomisi

Dyad (DYAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DYAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DYAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DYAD / VND
36.577,85
1 DYAD / AUD
A$2,1406
1 DYAD / GBP
1,0425
1 DYAD / EUR
1,1954
1 DYAD / USD
$1,39
1 DYAD / MYR
RM5,8797
1 DYAD / TRY
56,5035
1 DYAD / JPY
¥204,33
1 DYAD / ARS
ARS$1.886,0215
1 DYAD / RUB
110,9498
1 DYAD / INR
122,1532
1 DYAD / IDR
Rp22.786,8816
1 DYAD / KRW
1.925,2056
1 DYAD / PHP
79,6887
1 DYAD / EGP
￡E.67,3455
1 DYAD / BRL
R$7,6311
1 DYAD / CAD
C$1,9043
1 DYAD / BDT
169,2742
1 DYAD / NGN
2.115,6773
1 DYAD / UAH
57,9908
1 DYAD / VES
Bs175,14
1 DYAD / CLP
$1.344,13
1 DYAD / PKR
Rs392,9808
1 DYAD / KZT
750,5305
1 DYAD / THB
฿45,0082
1 DYAD / TWD
NT$41,561
1 DYAD / AED
د.إ5,1013
1 DYAD / CHF
Fr1,112
1 DYAD / HKD
HK$10,9115
1 DYAD / MAD
.د.م12,6073
1 DYAD / MXN
$26,2571
1 DYAD / PLN
5,1291
1 DYAD / RON
лв6,0882
1 DYAD / SEK
kr13,4274
1 DYAD / BGN
лв2,3491
1 DYAD / HUF
Ft479,2998
1 DYAD / CZK
29,5236
1 DYAD / KWD
د.ك0,42395
1 DYAD / ILS
4,7399