Earth 2 Essence (ESS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02602578 $ 0,02602578 $ 0,02602578 24 sa Düşük $ 0,02736978 $ 0,02736978 $ 0,02736978 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02602578$ 0,02602578 $ 0,02602578 24 sa Yüksek $ 0,02736978$ 0,02736978 $ 0,02736978 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,144422$ 0,144422 $ 0,144422 En Düşük Fiyat $ 0,01043212$ 0,01043212 $ 0,01043212 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,57 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,17 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,17

Earth 2 Essence (ESS) canlı fiyatı $0,02674929. ESS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02602578 ve en yüksek $ 0,02736978 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ESS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,144422, en düşük fiyatı ise $ 0,01043212 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ESS son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,57 ve son 7 günde +%0,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Earth 2 Essence (ESS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,71M$ 9,71M $ 9,71M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 363.160.830,0402 363.160.830,0402 363.160.830,0402

Şu anki Earth 2 Essence piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ESS arzı 0,00 olup, toplam arzı 363160830.0402. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,71M.