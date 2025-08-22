EBSO Hakkında Daha Fazla Bilgi

eBlockStock Fiyatı (EBSO)

1 EBSO / USD Canlı Fiyatı:

$0,00776916
+%2,901D
USD
eBlockStock (EBSO) Canlı Fiyat Grafiği
eBlockStock (EBSO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00754525
24 sa Düşük
$ 0,00776983
24 sa Yüksek

$ 0,00754525
$ 0,00776983
$ 0,116104
$ 0
-%0,00

+%2,97

-%20,33

-%20,33

eBlockStock (EBSO) canlı fiyatı $0,00776916. EBSO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00754525 ve en yüksek $ 0,00776983 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EBSO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,116104, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EBSO son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,97 ve son 7 günde -%20,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

eBlockStock (EBSO) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 67,84K
0,00
8.731.894,0
Şu anki eBlockStock piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EBSO arzı 0,00 olup, toplam arzı 8731894.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 67,84K.

eBlockStock (EBSO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, eBlockStock / USD fiyat değişimi, $ +0,00022372.
Son 30 gün içerisinde, eBlockStock / USD fiyat değişimi, $ -0,0015801173.
Son 60 gün içerisinde, eBlockStock / USD fiyat değişimi, $ -0,0015801173.
Son 90 gün içerisinde, eBlockStock / USD fiyat değişimi, $ -0,002898278327141218.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00022372+%2,97
30 Gün$ -0,0015801173-%20,33
60 Gün$ -0,0015801173-%20,33
90 Gün$ -0,002898278327141218-%27,16

eBlockStock (EBSO) Nedir?

Blockben is building a bridge between the traditional financial world and the crypto space.The BlockBen ecosystem technical advantage is lying in its blockchain technology, which is a hybrid next generation blockchain called Natrix. eBSO is the unique platform token of the BlockBen ecosystem. eBSO receives a percentage after every transaction happening in the BlockBen ecosystem which is credited in gold into the eBSO gold pool. eBSO has unlimited growth potential through its continuously growing gold pool.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

eBlockStock (EBSO) Kaynağı

eBlockStock Fiyat Tahmini (USD)

eBlockStock (EBSO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? eBlockStock (EBSO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak eBlockStock için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

eBlockStock fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EBSO Varlığından Yerel Para Birimlerine

eBlockStock (EBSO) Token Ekonomisi

eBlockStock (EBSO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EBSO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: eBlockStock (EBSO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü eBlockStock (EBSO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EBSO fiyatı, 0,00776916 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EBSO / USD güncel fiyatı nedir?
EBSO / USD güncel fiyatı $ 0,00776916. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
eBlockStock varlığının piyasa değeri nedir?
EBSO piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EBSO arzı nedir?
Dolaşımdaki EBSO arzı, 0,00 USD.
EBSO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EBSO, ATH fiyatı olan 0,116104 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EBSO fiyatı (ATL) nedir?
EBSO, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
EBSO işlem hacmi nedir?
EBSO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EBSO bu yıl daha da yükselir mi?
EBSO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EBSO fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

