eBlockStock (EBSO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00754525 $ 0,00754525 $ 0,00754525 24 sa Düşük $ 0,00776983 $ 0,00776983 $ 0,00776983 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00754525$ 0,00754525 $ 0,00754525 24 sa Yüksek $ 0,00776983$ 0,00776983 $ 0,00776983 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,116104$ 0,116104 $ 0,116104 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,97 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,33 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,33

eBlockStock (EBSO) canlı fiyatı $0,00776916. EBSO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00754525 ve en yüksek $ 0,00776983 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EBSO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,116104, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EBSO son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,97 ve son 7 günde -%20,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

eBlockStock (EBSO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67,84K$ 67,84K $ 67,84K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 8.731.894,0 8.731.894,0 8.731.894,0

Şu anki eBlockStock piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EBSO arzı 0,00 olup, toplam arzı 8731894.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 67,84K.