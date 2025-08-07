Echo Of The Horizon Fiyatı (EOTH)
Echo Of The Horizon (EOTH), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. EOTH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki EOTH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EOTH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Echo Of The Horizon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Echo Of The Horizon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Echo Of The Horizon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Echo Of The Horizon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%10,85
|60 Gün
|$ 0
|+%8,87
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Echo Of The Horizon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Echo Of The Horizon (EOTH) is an ambitious single-player and multiplayer RPG open-world game set in a captivating universe. Developed using Unreal Engine 5, EOTH aims to redefine the boundaries of immersive gaming experiences, offering players a vast and hyper-realistic world to explore, and a multichain rewards system. Our Vision: At EOTH, our vision is to create a truly unforgettable gaming experience that seamlessly blends captivating storytelling, breathtaking visuals, and innovative gameplay. We aspire to set new standards for open-world RPGs, pushing the boundaries of technology and storytelling to captivate players and leave a lasting impression. Technology: EOTH harnesses the cutting-edge power of Unreal Engine 5 to deliver stunning visuals, realistic physics, and lifelike character animations. @Beta Legend from @Legendary Marketing helping with Leveraging the latest advancements in AI and machine learning, we incorporate innovative features such as AI-intelligent NPC behaviors, and adaptive storytelling, ensuring a truly dynamic and personalized gameplay experience. Blockchain Integration: EOTH embraces the potential of blockchain technology by introducing a multichain rewards system, allowing players to earn and trade in-game assets securely. This decentralized approach provides players with true ownership of their digital belongings and fosters a vibrant player-driven economy within the game.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Echo Of The Horizon (EOTH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EOTH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 EOTH / VND
₫--
|1 EOTH / AUD
A$--
|1 EOTH / GBP
￡--
|1 EOTH / EUR
€--
|1 EOTH / USD
$--
|1 EOTH / MYR
RM--
|1 EOTH / TRY
₺--
|1 EOTH / JPY
¥--
|1 EOTH / ARS
ARS$--
|1 EOTH / RUB
₽--
|1 EOTH / INR
₹--
|1 EOTH / IDR
Rp--
|1 EOTH / KRW
₩--
|1 EOTH / PHP
₱--
|1 EOTH / EGP
￡E.--
|1 EOTH / BRL
R$--
|1 EOTH / CAD
C$--
|1 EOTH / BDT
৳--
|1 EOTH / NGN
₦--
|1 EOTH / UAH
₴--
|1 EOTH / VES
Bs--
|1 EOTH / CLP
$--
|1 EOTH / PKR
Rs--
|1 EOTH / KZT
₸--
|1 EOTH / THB
฿--
|1 EOTH / TWD
NT$--
|1 EOTH / AED
د.إ--
|1 EOTH / CHF
Fr--
|1 EOTH / HKD
HK$--
|1 EOTH / MAD
.د.م--
|1 EOTH / MXN
$--
|1 EOTH / PLN
zł--
|1 EOTH / RON
лв--
|1 EOTH / SEK
kr--
|1 EOTH / BGN
лв--
|1 EOTH / HUF
Ft--
|1 EOTH / CZK
Kč--
|1 EOTH / KWD
د.ك--
|1 EOTH / ILS
₪--