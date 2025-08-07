ECL (ECL) Nedir?

Euclid Finance is a comprehensive solution that simplifies the restaking process, offers an omnichain liquid asset (elETH) representing restaked positions, and establishes a trustless and permissionless operator network inspired by Rocket Pool. Euclid aims to enhance the accessibility, security, and decentralization of EigenLayer while fostering a robust DeFi ecosystem. Euclid finance is a genesis member protocol of NGAD, which rapidly leverage DeFi composability and construct the elETH eco.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ECL (ECL) Kaynağı Resmi Websitesi

ECL (ECL) Token Ekonomisi

ECL (ECL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ECL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!