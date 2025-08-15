Ecorpay Fiyatı (ECOR)
Ecorpay (ECOR), şu anda 0,03909849 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ECOR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ECOR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ECOR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Ecorpay / USD fiyat değişimi, $ -0,00383755494590696.
Son 30 gün içerisinde, Ecorpay / USD fiyat değişimi, $ +0,0049383738.
Son 60 gün içerisinde, Ecorpay / USD fiyat değişimi, $ +0,0020470483.
Son 90 gün içerisinde, Ecorpay / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00383755494590696
|-%8,93
|30 Gün
|$ +0,0049383738
|+%12,63
|60 Gün
|$ +0,0020470483
|+%5,24
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ecorpay fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,03
-%8,93
+%12,19
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Ecorpay is a next-generation cryptotoken built to make digital value transfer more intuitive, useful, and future-ready. Unlike many tokens that exist in name only, Ecorpay is designed for real interaction - moving across blockchains, powering decentralized applications, and supporting real-world utility. Its cross-chain compatibility ensures users aren’t tied to a single platform, making it easier to engage with a broader Web3 ecosystem. What sets Ecorpay apart is its purpose-driven design: the tokenomics model encourages long-term participation and rewards meaningful contribution. Users who actively support the network—whether through governance, staking, or building—play a direct role in shaping its development. Community governance is embedded at the protocol level, giving holders a real voice in key decisions and future developments. At its core, Ecorpay is built on values of transparency, accessibility, and progress. It’s not just about being part of the crypto economy—it’s about helping define where that economy is headed. In a space full of noise, Ecorpay offers clarity, connection, and a token that actually does something valuable, comparing to others.
