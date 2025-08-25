EDEN Hakkında Daha Fazla Bilgi

EDEN Fiyat Bilgileri

EDEN Whitepaper

EDEN Resmi Websitesi

EDEN Token Ekonomisi

EDEN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Edenlayer Logosu

Edenlayer Fiyatı (EDEN)

Listelenmedi

1 EDEN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00116283
$0,00116283$0,00116283
-%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Edenlayer (EDEN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:21:03 (UTC+8)

Edenlayer (EDEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00115103
$ 0,00115103$ 0,00115103
24 sa Düşük
$ 0,00123382
$ 0,00123382$ 0,00123382
24 sa Yüksek

$ 0,00115103
$ 0,00115103$ 0,00115103

$ 0,00123382
$ 0,00123382$ 0,00123382

$ 0,01103408
$ 0,01103408$ 0,01103408

$ 0,000768
$ 0,000768$ 0,000768

-%1,52

-%0,68

-%60,01

-%60,01

Edenlayer (EDEN) canlı fiyatı $0,00116228. EDEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00115103 ve en yüksek $ 0,00123382 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EDEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01103408, en düşük fiyatı ise $ 0,000768 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EDEN son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,68 ve son 7 günde -%60,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Edenlayer (EDEN) Piyasa Bilgileri

$ 458,17K
$ 458,17K$ 458,17K

--
----

$ 1,16M
$ 1,16M$ 1,16M

394,86M
394,86M 394,86M

999.999.872,8945824
999.999.872,8945824 999.999.872,8945824

Şu anki Edenlayer piyasa değeri $ 458,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EDEN arzı 394,86M olup, toplam arzı 999999872.8945824. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,16M.

Edenlayer (EDEN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Edenlayer / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Edenlayer / USD fiyat değişimi, $ -0,0008236606.
Son 60 gün içerisinde, Edenlayer / USD fiyat değişimi, $ -0,0008983226.
Son 90 gün içerisinde, Edenlayer / USD fiyat değişimi, $ -0,007046920216278101.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,68
30 Gün$ -0,0008236606-%70,86
60 Gün$ -0,0008983226-%77,28
90 Gün$ -0,007046920216278101-%85,84

Edenlayer (EDEN) Nedir?

Edenlayer serves as the Agentic Collaboration Layer, addressing the fragmentation and inefficiencies of the emerging Agentic Economy. Built on the Model Context Protocol (MCP), the Edenlayer protocol provides an accessible and highly customisable discovery engine that allows AI agents and applications to connect, interact and collaborate. As the native token of the protocol, $EDEN will facilitate payments for compute, services and task execution.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Edenlayer (EDEN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Edenlayer Fiyat Tahmini (USD)

Edenlayer (EDEN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Edenlayer (EDEN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Edenlayer için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Edenlayer fiyat tahminini hemen kontrol edin!

EDEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Edenlayer (EDEN) Token Ekonomisi

Edenlayer (EDEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EDEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Edenlayer (EDEN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Edenlayer (EDEN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı EDEN fiyatı, 0,00116228 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
EDEN / USD güncel fiyatı nedir?
EDEN / USD güncel fiyatı $ 0,00116228. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Edenlayer varlığının piyasa değeri nedir?
EDEN piyasa değeri $ 458,17K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki EDEN arzı nedir?
Dolaşımdaki EDEN arzı, 394,86M USD.
EDEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
EDEN, ATH fiyatı olan 0,01103408 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük EDEN fiyatı (ATL) nedir?
EDEN, ATL fiyatı olan 0,000768 USD değerine düştü.
EDEN işlem hacmi nedir?
EDEN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
EDEN bu yıl daha da yükselir mi?
EDEN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için EDEN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-25 09:21:03 (UTC+8)

Edenlayer (EDEN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-24 03:20:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 4 trilyon doların üzerine çıktı, 24 saatlik artış %3,8
08-24 02:09:00Sektör Haberleri
Trend olan altcoinler karışık performans gösteriyor, OKB son saatte %2,31 düşerken, BIO son saatte %13,68 yükseliyor
08-24 02:00:00Uzman Görüşleri
Powell: Politika Ayarlaması Gerektiren Risk Dengesinde Değişim
08-23 08:04:00Sektör Haberleri
Ethereum 44 ay sonra 4.887 dolara ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
08-23 03:43:59Sektör Haberleri
"ETH Series" Altcoin'ler Geniş Çapta Yükseliyor, ETHFI 24 Saatte %22'den Fazla Artış Gösterdi
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.