Edenlayer (EDEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00115103 24 sa Düşük $ 0,00123382 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01103408 En Düşük Fiyat $ 0,000768 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,52 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,68 Fiyat Değişimi (7 G) -%60,01

Edenlayer (EDEN) canlı fiyatı $0,00116228. EDEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00115103 ve en yüksek $ 0,00123382 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EDEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01103408, en düşük fiyatı ise $ 0,000768 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EDEN son bir saatte -%1,52 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,68 ve son 7 günde -%60,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Edenlayer (EDEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 458,17K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,16M Dolaşım Arzı 394,86M Toplam Arz 999.999.872,8945824

Şu anki Edenlayer piyasa değeri $ 458,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EDEN arzı 394,86M olup, toplam arzı 999999872.8945824. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,16M.