Edge Video AI Fiyatı (FAST)
Edge Video AI (FAST), şu anda 0,00332932 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. FAST / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki FAST / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, FAST fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Edge Video AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Edge Video AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0007656433.
Son 60 gün içerisinde, Edge Video AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0011278118.
Son 90 gün içerisinde, Edge Video AI / USD fiyat değişimi, $ +0,0007762547258169034.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,55
|30 Gün
|$ +0,0007656433
|+%23,00
|60 Gün
|$ +0,0011278118
|+%33,88
|90 Gün
|$ +0,0007762547258169034
|+%30,40
En güncel Edge Video AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,02
+%1,55
+%7,69
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Edge Video AI integrates artificial intelligence and Web 3 technologies to revolutionize television viewing, making it interactive, shoppable, and gamified. Shoppable TV Edge Video AI's shoppable TV feature allows viewers to purchase products they see on screen using QR codes. This turns smartphones into interactive shopping tools, enhancing viewer engagement and generating immediate revenue for broadcasters and content creators. Gamified TV The platform also boosts viewer interaction with AI-generated polls and gamification. Viewers can participate in polls, earn virtual points, and track their standings on a TV-specific leaderboard. Virtual Points & $FAST Earned points can be converted into $FAST tokens or redeemed for rewards like movie rentals or discounts, fostering deeper engagement and loyalty. Active Engagement Edge Video AI transforms audience engagement by turning passive viewers into active participants. Through real-time interaction with TV programming, the platform captures valuable data on viewer preferences and behavior. This helps broadcasters and advertisers tailor content and advertisements, optimizing content delivery and commercial strategies. By shifting from passive viewing to active engagement, Edge Video AI enhances viewer satisfaction and empowers channels to maximize their potential. Positioned within the $11 billion global market for interactive media and shoppable content, Edge Video AI stands out for its ability to convert passive viewers into engaged participants, highlighting its growth and innovation potential in the evolving digital media landscape.
Edge Video AI (FAST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FAST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
