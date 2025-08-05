Eefs (EEFS) Nedir?

Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture.

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Eefs (EEFS) Kaynağı Resmi Websitesi

Eefs (EEFS) Token Ekonomisi

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