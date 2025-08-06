Eeyor (EEYOR) Nedir?

What is the project about? A meme project created by the $pooh team. https://www.coingecko.com/ko/%EC%BD%94%EC%9D%B8/pooh UNISWAP FAIR launched on August 31st What makes your project unique? We have a POOH coin community of over 8,000 people. We have listing partnerships with several CEXs, including HUOBI GATEIO MEXC BITMART LBANK. History of your project. UNISWAP FAIR launched on August 31st What’s next for your project? We plan to list EEYOR on all CEXs where POOH is listed. POOH & EEYOR NFT LAUNCH What can your token be used for? POOH Coin is used in Economic World. We create a very honest and safe meme project. The FIRST meme coin with a tax for the POOH universe. $EEYOR has a 5% tax used to fuel ecosystem growth. All of the $EEYOR supply was sent to the POOH DAO, giving 100% control to $POOH holders.

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Eeyor (EEYOR) Kaynağı Resmi Websitesi

Eeyor (EEYOR) Token Ekonomisi

Eeyor (EEYOR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EEYOR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!