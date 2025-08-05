Eggplant Finance (EGGP) Nedir?

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

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Eggplant Finance (EGGP) Kaynağı Resmi Websitesi

Eggplant Finance (EGGP) Token Ekonomisi

Eggplant Finance (EGGP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EGGP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!