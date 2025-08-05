Eggs (EGGS) Nedir?

EGGS is an experiment in decentralized finance, the way it works is that each block, EGGS can debase by 0.001% so you will have less EGGS. However if you place your EGGS in a Protec Single or LP staking Vault then you will get more EGGS as reward.

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Eggs (EGGS) Kaynağı Resmi Websitesi

Eggs (EGGS) Token Ekonomisi

Eggs (EGGS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EGGS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!