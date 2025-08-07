EIOB (EIOB) Nedir?

EIOB aims to create a transparent, secure, and sustainable digital economy using blockchain, AI, and ICT technologies. The project's primary objective is to revolutionize finance and asset management by providing users with opportunities for new value creation while addressing key challenges in the blockchain industry. These challenges include high energy consumption, lack of transparency in supply chains, and the absence of a sustainable ecosystem. EIOB tackles these issues by employing a Proof of Authority (PoA) consensus method, promoting ESG (Environmental, Social, and Governance) principles, and aligning its ecosystem with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs). Ultimately, EIOB seeks to foster a decentralized and inclusive global economy, ensuring equitable access to financial services.

