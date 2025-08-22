ELR Hakkında Daha Fazla Bilgi

ELR Fiyat Bilgileri

ELR Whitepaper

ELR Resmi Websitesi

ELR Token Ekonomisi

ELR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Elaria Logosu

Elaria Fiyatı (ELR)

Listelenmedi

1 ELR / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Elaria (ELR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:46:33 (UTC+8)

Elaria (ELR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02227456
$ 0,02227456$ 0,02227456

$ 0
$ 0$ 0

--

--

%0,00

%0,00

Elaria (ELR) canlı fiyatı --. ELR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ELR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02227456, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ELR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Elaria (ELR) Piyasa Bilgileri

$ 35,01
$ 35,01$ 35,01

--
----

$ 3,50K
$ 3,50K$ 3,50K

100,00M
100,00M 100,00M

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Elaria piyasa değeri $ 35,01 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELR arzı 100,00M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,50K.

Elaria (ELR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Elaria / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Elaria / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Elaria / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Elaria / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0-%26,25
90 Gün$ 0--

Elaria (ELR) Nedir?

Elaria (ELR) is a blockchain-powered gaming project that brings a rich, immersive fantasy world to life through strategic gameplay and token-driven mechanics. Inspired by the lore of classic trading card games, Elaria introduces players to the mystical realm of Mytherra, where powerful sorcerers known as Planescallers compete to restore balance to the shattered magic of the universe. The project begins with a Telegram mini-app puzzle game, where players must solve magic-infused puzzles to gather mana, unlock spells, and strengthen their abilities. This acts as an entry point into the Elaria ecosystem, setting the stage for the eventual development of a full-scale strategic card battle game. By integrating blockchain technology and the ELR token, players gain real ownership of in-game assets and participate in a player-driven economy. Elaria aims to revolutionize digital gaming by offering a decentralized experience where strategy, skill, and ownership are at the forefront.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Elaria (ELR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Elaria Fiyat Tahmini (USD)

Elaria (ELR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Elaria (ELR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Elaria için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Elaria fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ELR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Elaria (ELR) Token Ekonomisi

Elaria (ELR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ELR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Elaria (ELR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Elaria (ELR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ELR fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ELR / USD güncel fiyatı nedir?
ELR / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Elaria varlığının piyasa değeri nedir?
ELR piyasa değeri $ 35,01 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ELR arzı nedir?
Dolaşımdaki ELR arzı, 100,00M USD.
ELR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ELR, ATH fiyatı olan 0,02227456 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ELR fiyatı (ATL) nedir?
ELR, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
ELR işlem hacmi nedir?
ELR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ELR bu yıl daha da yükselir mi?
ELR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ELR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:46:33 (UTC+8)

Elaria (ELR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.