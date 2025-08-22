Elaria (ELR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02227456$ 0,02227456 $ 0,02227456 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Elaria (ELR) canlı fiyatı --. ELR, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ELR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02227456, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ELR son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Elaria (ELR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,01$ 35,01 $ 35,01 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,50K$ 3,50K $ 3,50K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Elaria piyasa değeri $ 35,01 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELR arzı 100,00M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,50K.