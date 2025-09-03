ELDA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Eldarune Fiyatı (ELDA)

1 ELDA / USD Canlı Fiyatı:

mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
Eldarune (ELDA) Canlı Fiyat Grafiği
Eldarune (ELDA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
Eldarune (ELDA) canlı fiyatı --. ELDA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ELDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,059561, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ELDA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Eldarune (ELDA) Piyasa Bilgileri

$ 102,96K
$ 102,96K$ 102,96K

--
----

$ 233,87K
$ 233,87K$ 233,87K

259,94M
259,94M 259,94M

590.459.238,8862319
590.459.238,8862319 590.459.238,8862319

Şu anki Eldarune piyasa değeri $ 102,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELDA arzı 259,94M olup, toplam arzı 590459238.8862319. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 233,87K.

Eldarune (ELDA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Eldarune / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eldarune / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Eldarune / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Eldarune / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%0,02
60 Gün$ 0-%20,28
90 Gün$ 0--

Eldarune (ELDA) Nedir?

What is the project about? Eldarune is an AI-Powered medieval RPG based on a storyline with 4K graphics, PvP, and PVE modes. While playing Eldarune you will travel 21 islands, fight in the hundreds of dungeons, and defeat the strongest monsters in the Elymnias world with your clan or alone. Eldarune has four different game modes; every mode offers a different gameplay experience with various game mechanics. To be successful, for every game mode, players and clans need to develop different strategies in battle. What makes your project unique? Eldarune offers a unique and personalized gaming experience that is revolutionized by AI integration by adapting players' play styles and behavior and Eldarune creates a dynamic, ever-changing gaming world that keeps players engaged and entertained. History of your project. Eldarune Head of Game, Tarik has been developing the project since 2016. It started as a hobby project, releasing the game's story mode on Steam as early access in 2019. With the current Eldarune team for over 2 years, blockchain integrations, the addition of new PvE mods and PvP mods have been added. It upped the game graphics to 4K and made it playable on PC and Mobile. What’s next for your project? IGO on May Cex listing on May Mainnet Game on PC Release in June. Testnet Game on Mobile in June Mainnet Game on Mobile in July What can your token be used for? $ELDA Token Utilities: Farming and Staking Token Burn Mechanics, 10% off every Character/Item Chest NFT Sale, 20% of Alec NFT Sales will be burned Players will be able to purchase NFTs with ELDA Token Players will Rent their NFTs to other players with ELDA Token Players will craft their gears to get better and different genre gears Players will be able to Purchase Arena Tickets to Attend Weekly, Monthly, and Season based Tournaments Players will be able to purchase in-game experiences and drop rate boosts with ELDA Token Players will be able to upgrade their NFTs with ELDA

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Eldarune (ELDA) Kaynağı

Eldarune Fiyat Tahmini (USD)

Eldarune (ELDA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Eldarune (ELDA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Eldarune için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Eldarune fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ELDA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Eldarune (ELDA) Token Ekonomisi

Eldarune (ELDA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ELDA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Eldarune (ELDA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Eldarune (ELDA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ELDA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ELDA / USD güncel fiyatı nedir?
ELDA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Eldarune varlığının piyasa değeri nedir?
ELDA piyasa değeri $ 102,96K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ELDA arzı nedir?
Dolaşımdaki ELDA arzı, 259,94M USD.
ELDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ELDA, ATH fiyatı olan 0,059561 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ELDA fiyatı (ATL) nedir?
ELDA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
ELDA işlem hacmi nedir?
ELDA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ELDA bu yıl daha da yükselir mi?
ELDA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ELDA fiyat tahminine göz atın.
Eldarune (ELDA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-02 19:30:00Sektör Haberleri
Linea Network DeFi TVL Son Bir Haftada %60,30 Artarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4

