Eldarune Fiyatı (ELDA)
--
--
%0,00
%0,00
Eldarune (ELDA) canlı fiyatı --. ELDA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ELDA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,059561, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, ELDA son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Eldarune piyasa değeri $ 102,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELDA arzı 259,94M olup, toplam arzı 590459238.8862319. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 233,87K.
Gün içerisinde, Eldarune / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eldarune / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Eldarune / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Eldarune / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+%0,02
|60 Gün
|$ 0
|-%20,28
|90 Gün
|$ 0
|--
What is the project about? Eldarune is an AI-Powered medieval RPG based on a storyline with 4K graphics, PvP, and PVE modes. While playing Eldarune you will travel 21 islands, fight in the hundreds of dungeons, and defeat the strongest monsters in the Elymnias world with your clan or alone. Eldarune has four different game modes; every mode offers a different gameplay experience with various game mechanics. To be successful, for every game mode, players and clans need to develop different strategies in battle. What makes your project unique? Eldarune offers a unique and personalized gaming experience that is revolutionized by AI integration by adapting players' play styles and behavior and Eldarune creates a dynamic, ever-changing gaming world that keeps players engaged and entertained. History of your project. Eldarune Head of Game, Tarik has been developing the project since 2016. It started as a hobby project, releasing the game's story mode on Steam as early access in 2019. With the current Eldarune team for over 2 years, blockchain integrations, the addition of new PvE mods and PvP mods have been added. It upped the game graphics to 4K and made it playable on PC and Mobile. What’s next for your project? IGO on May Cex listing on May Mainnet Game on PC Release in June. Testnet Game on Mobile in June Mainnet Game on Mobile in July What can your token be used for? $ELDA Token Utilities: Farming and Staking Token Burn Mechanics, 10% off every Character/Item Chest NFT Sale, 20% of Alec NFT Sales will be burned Players will be able to purchase NFTs with ELDA Token Players will Rent their NFTs to other players with ELDA Token Players will craft their gears to get better and different genre gears Players will be able to Purchase Arena Tickets to Attend Weekly, Monthly, and Season based Tournaments Players will be able to purchase in-game experiences and drop rate boosts with ELDA Token Players will be able to upgrade their NFTs with ELDA
Eldarune (ELDA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ELDA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.