Electric Cash (ELCASH) Nedir?

Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/

Electric Cash (ELCASH) Kaynağı Resmi Websitesi

Electric Cash (ELCASH) Token Ekonomisi

Electric Cash (ELCASH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ELCASH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!