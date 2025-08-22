ELYS Hakkında Daha Fazla Bilgi

Elys Logosu

Elys Fiyatı (ELYS)

Listelenmedi

1 ELYS / USD Canlı Fiyatı:

$0,04978784
$0,04978784$0,04978784
-%3,301D
mexc
USD
Elys (ELYS) Canlı Fiyat Grafiği
Elys (ELYS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,04899306
$ 0,04899306$ 0,04899306
24 sa Düşük
$ 0,054112
$ 0,054112$ 0,054112
24 sa Yüksek

$ 0,04899306
$ 0,04899306$ 0,04899306

$ 0,054112
$ 0,054112$ 0,054112

$ 0,741375
$ 0,741375$ 0,741375

$ 0,03989343
$ 0,03989343$ 0,03989343

-%0,04

-%3,35

-%8,30

-%8,30

Elys (ELYS) canlı fiyatı $0,04978784. ELYS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04899306 ve en yüksek $ 0,054112 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ELYS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,741375, en düşük fiyatı ise $ 0,03989343 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ELYS son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,35 ve son 7 günde -%8,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Elys (ELYS) Piyasa Bilgileri

$ 2,57M
$ 2,57M$ 2,57M

--
----

$ 7,65M
$ 7,65M$ 7,65M

51,68M
51,68M 51,68M

153.630.445,755492
153.630.445,755492 153.630.445,755492

Şu anki Elys piyasa değeri $ 2,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELYS arzı 51,68M olup, toplam arzı 153630445.755492. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,65M.

Elys (ELYS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Elys / USD fiyat değişimi, $ -0,00172809876349594.
Son 30 gün içerisinde, Elys / USD fiyat değişimi, $ -0,0087175669.
Son 60 gün içerisinde, Elys / USD fiyat değişimi, $ -0,0250803306.
Son 90 gün içerisinde, Elys / USD fiyat değişimi, $ -0,15101430688401254.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00172809876349594-%3,35
30 Gün$ -0,0087175669-%17,50
60 Gün$ -0,0250803306-%50,37
90 Gün$ -0,15101430688401254-%75,20

Elys (ELYS) Nedir?

Elys Network brings the entire crypto market together through its revolutionary self-custody universal liquidity design, while rewarding users in USDC. Trade any crypto crypto on any chain, from any device, instantly. Elys transforms the fragmented Web3 landscape into a cohesive and efficient ecosystem, accessed from a single wallet. Elys Network's Proof-of-Stake Network brings a suite of Defi products and features fueled by Wallet and Chain Abstraction. It empowers both novice and pro users to easily manage their assets across different chains: swap, simple/liquid staking, liquidity provision (with or without leverage), perpetual trading, and more.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Elys (ELYS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Elys Fiyat Tahmini (USD)

Elys (ELYS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Elys (ELYS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Elys için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Elys fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ELYS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Elys (ELYS) Token Ekonomisi

Elys (ELYS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ELYS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Elys (ELYS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Elys (ELYS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ELYS fiyatı, 0,04978784 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ELYS / USD güncel fiyatı nedir?
ELYS / USD güncel fiyatı $ 0,04978784. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Elys varlığının piyasa değeri nedir?
ELYS piyasa değeri $ 2,57M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ELYS arzı nedir?
Dolaşımdaki ELYS arzı, 51,68M USD.
ELYS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ELYS, ATH fiyatı olan 0,741375 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ELYS fiyatı (ATL) nedir?
ELYS, ATL fiyatı olan 0,03989343 USD değerine düştü.
ELYS işlem hacmi nedir?
ELYS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ELYS bu yıl daha da yükselir mi?
ELYS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ELYS fiyat tahminine göz atın.
