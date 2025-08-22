Elys (ELYS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,04899306 24 sa Yüksek $ 0,054112 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,741375 En Düşük Fiyat $ 0,03989343 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,35 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,30

Elys (ELYS) canlı fiyatı $0,04978784. ELYS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04899306 ve en yüksek $ 0,054112 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ELYS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,741375, en düşük fiyatı ise $ 0,03989343 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ELYS son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,35 ve son 7 günde -%8,30 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Elys (ELYS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,57M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,65M Dolaşım Arzı 51,68M Toplam Arz 153.630.445,755492

Şu anki Elys piyasa değeri $ 2,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELYS arzı 51,68M olup, toplam arzı 153630445.755492. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,65M.