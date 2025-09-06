EMMET Fiyatı (EMMET)
EMMET (EMMET) canlı fiyatı $0,00623937. EMMET, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EMMET için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02046403, en düşük fiyatı ise $ 0,00623916 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, EMMET son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%8,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki EMMET piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMMET arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,24M.
Gün içerisinde, EMMET / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EMMET / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, EMMET / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, EMMET / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
What is Emmet Finance About? Emmet Finance is a cutting-edge cross-chain decentralized finance (DeFi) platform designed to connect multiple blockchain networks, including Ethereum, Bitcoin, TON, Solana, and others. Its primary goal is to enable seamless asset transfers, liquidity sharing, and interoperability between EVM and non-EVM blockchains. By building a robust cross-chain infrastructure, Emmet Finance empowers users and developers to overcome the fragmentation in the blockchain ecosystem. The platform offers innovative solutions such as cross-chain bridges, liquidity pools, and staking opportunities, ensuring fast, secure, and cost-effective transactions across supported networks. Emmet Finance is also focused on creating an inclusive ecosystem that benefits both individual users and partner projects. By integrating governance features, reward mechanisms, and advanced tools, Emmet Finance positions itself as a comprehensive DeFi hub for decentralized applications, asset management, and financial innovation. Key Highlights of Emmet Finance: Cross-Chain Interoperability: Seamlessly bridges assets between major blockchains. Native Token (EMMET): Powers the ecosystem, offering governance, rewards, and transaction fee utility. DeFi Innovation: Enables users to earn through staking, liquidity provision, and bridging incentives. Partner Ecosystem: Strengthens collaborations with partner projects for mutual growth. User-Centric Features: Offers an intuitive platform with a focus on security, speed, and cost-efficiency. In essence, Emmet Finance is shaping the future of decentralized finance by breaking down barriers between blockchains and fostering a truly interconnected Web3 ecosystem.
