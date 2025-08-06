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Enegra Fiyatı (EGX)

Listelenmedi

Enegra (EGX) Canlı Fiyat Grafiği

$190,75
$190,75$190,75
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Enegra (EGX) Fiyatı

Enegra (EGX), şu anda 190,87 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. EGX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Enegra Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,14
Enegra 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Enegra (EGX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Enegra / USD fiyat değişimi, $ +0,26592.
Son 30 gün içerisinde, Enegra / USD fiyat değişimi, $ +0,6970381530.
Son 60 gün içerisinde, Enegra / USD fiyat değişimi, $ +0,1126896480.
Son 90 gün içerisinde, Enegra / USD fiyat değişimi, $ -0,15990896691458.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,26592+%0,14
30 Gün$ +0,6970381530+%0,37
60 Gün$ +0,1126896480+%0,06
90 Gün$ -0,15990896691458-%0,08

Enegra (EGX) Fiyat Analizi

En güncel Enegra fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 190,04
$ 190,04$ 190,04

$ 191,77
$ 191,77$ 191,77

$ 7.543,31
$ 7.543,31$ 7.543,31

-%0,10

+%0,14

-%0,18

Enegra (EGX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Enegra (EGX) Nedir?

Enegra enables commodity miners in emerging markets to compete globally, via world-class trading expertise, risk management, logistics, and governance. The success of their model makes Enegra one of the largest owners of physical commodity offtakes in the world. This offtake provides Enegra with an audited net asset value of over USD 33 billion. Enegra has tokenised 100% of the equity in Enegra Group Ltd, with equity represented by the ERC-3643 compliant EGX security token issued on the Polygon blockchain (ISIN: MYA159590209). Enegra Group Ltd shares are held by a licensed Trust Company as Nominee on behalf of EGX token-holders, and all rights and distributions are passed on to the token-holders, including distributions and voting. As EGX are securities, in order to hold EGX in a self-custody wallet, investors need to first pass KYC/AML checks, agree to the EGX Terms & Conditions, and have their wallet address qualified.

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Enegra (EGX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Enegra (EGX) Token Ekonomisi

Enegra (EGX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EGX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EGX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EGX / VND
5.022.744,05
1 EGX / AUD
A$293,9398
1 EGX / GBP
143,1525
1 EGX / EUR
164,1482
1 EGX / USD
$190,87
1 EGX / MYR
RM807,3801
1 EGX / TRY
7.762,6829
1 EGX / JPY
¥28.057,89
1 EGX / ARS
ARS$255.513,8516
1 EGX / RUB
15.292,5044
1 EGX / INR
16.731,6642
1 EGX / IDR
Rp3.129.015,8928
1 EGX / KRW
265.465,8134
1 EGX / PHP
10.978,8424
1 EGX / EGP
￡E.9.241,9254
1 EGX / BRL
R$1.049,785
1 EGX / CAD
C$261,4919
1 EGX / BDT
23.276,5965
1 EGX / NGN
291.849,7735
1 EGX / UAH
7.959,279
1 EGX / VES
Bs24.049,62
1 EGX / CLP
$184.380,42
1 EGX / PKR
Rs54.069,6536
1 EGX / KZT
102.672,7904
1 EGX / THB
฿6.180,3706
1 EGX / TWD
NT$5.718,4652
1 EGX / AED
د.إ700,4929
1 EGX / CHF
Fr152,696
1 EGX / HKD
HK$1.496,4208
1 EGX / MAD
.د.م1.736,917
1 EGX / MXN
$3.571,1777
1 EGX / PLN
704,3103
1 EGX / RON
лв836,0106
1 EGX / SEK
kr1.845,7129
1 EGX / BGN
лв320,6616
1 EGX / HUF
Ft65.680,2757
1 EGX / CZK
4.052,1701
1 EGX / KWD
د.ك58,21535
1 EGX / ILS
658,5015