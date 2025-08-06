Enegra Fiyatı (EGX)
Enegra (EGX), şu anda 190,87 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. EGX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Enegra / USD fiyat değişimi, $ +0,26592.
Son 30 gün içerisinde, Enegra / USD fiyat değişimi, $ +0,6970381530.
Son 60 gün içerisinde, Enegra / USD fiyat değişimi, $ +0,1126896480.
Son 90 gün içerisinde, Enegra / USD fiyat değişimi, $ -0,15990896691458.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,26592
|+%0,14
|30 Gün
|$ +0,6970381530
|+%0,37
|60 Gün
|$ +0,1126896480
|+%0,06
|90 Gün
|$ -0,15990896691458
|-%0,08
En güncel Enegra fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,10
+%0,14
-%0,18
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Enegra enables commodity miners in emerging markets to compete globally, via world-class trading expertise, risk management, logistics, and governance. The success of their model makes Enegra one of the largest owners of physical commodity offtakes in the world. This offtake provides Enegra with an audited net asset value of over USD 33 billion. Enegra has tokenised 100% of the equity in Enegra Group Ltd, with equity represented by the ERC-3643 compliant EGX security token issued on the Polygon blockchain (ISIN: MYA159590209). Enegra Group Ltd shares are held by a licensed Trust Company as Nominee on behalf of EGX token-holders, and all rights and distributions are passed on to the token-holders, including distributions and voting. As EGX are securities, in order to hold EGX in a self-custody wallet, investors need to first pass KYC/AML checks, agree to the EGX Terms & Conditions, and have their wallet address qualified.
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₫5.022.744,05
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￡143,1525
|1 EGX / EUR
€164,1482
|1 EGX / USD
$190,87
|1 EGX / MYR
RM807,3801
|1 EGX / TRY
₺7.762,6829
|1 EGX / JPY
¥28.057,89
|1 EGX / ARS
ARS$255.513,8516
|1 EGX / RUB
₽15.292,5044
|1 EGX / INR
₹16.731,6642
|1 EGX / IDR
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|1 EGX / KRW
₩265.465,8134
|1 EGX / PHP
₱10.978,8424
|1 EGX / EGP
￡E.9.241,9254
|1 EGX / BRL
R$1.049,785
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C$261,4919
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৳23.276,5965
|1 EGX / NGN
₦291.849,7735
|1 EGX / UAH
₴7.959,279
|1 EGX / VES
Bs24.049,62
|1 EGX / CLP
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|1 EGX / PKR
Rs54.069,6536
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₸102.672,7904
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฿6.180,3706
|1 EGX / TWD
NT$5.718,4652
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د.إ700,4929
|1 EGX / CHF
Fr152,696
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HK$1.496,4208
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.د.م1.736,917
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$3.571,1777
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Kč4.052,1701
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د.ك58,21535
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