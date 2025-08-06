Energy8 (E8) Nedir?

The Energy8 project pursues an ambitious goal — uniting the fascinating world of games and the progressive technologies of the blockchain industry. ​ The main task of the project is implementation of cryptocurrency and NFT deposit/withdrawal systems into any existing Web2.0 game. Our Energy8 Cryptocurrencies Bridge solution works using a decentralized game node system, based on Proof-Of-Stake mechanism.

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Energy8 (E8) Kaynağı Resmi Websitesi

Energy8 (E8) Token Ekonomisi

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