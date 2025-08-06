Eng Crypto (ENG) Nedir?

The Energy Web Decentralized Operating System Open-Source Technology. The Energy Token (ENG) is a cryptocurrency belonging to the Energy Web Foundation (ENG). ENG Crypto providing Meta verse facility to buy/ sell property. Using ENG's expertise and knowledge of environmentally friendly technology we are developing low cost, environmentally responsible energy solutions for powering large scale blockchain mining operations.

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Eng Crypto (ENG) Token Ekonomisi

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