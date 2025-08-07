Enrex Fiyatı (ENRX)
Enrex (ENRX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. ENRX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ENRX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ENRX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Enrex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Enrex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Enrex / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Enrex / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-2.53%
|60 Gün
|$ 0
|-3.18%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Enrex fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-0.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Enrex will enable: • Investing in a growing environmental market. • Offsetting your CO2 emissions directly by way of balancing them from one cryptocurrency for other cryptocurrencies and for real world use cases. • Trading mandatory carbon offsets and renewable energy certificates directly with cryptocurrency. Enrex is for: • Launching sustainable and CO2 neutral ICO/IEO/IDO on any blockchain. • Making any cryptocurrency transactions and mining, NFT, CO2 neutral or based on renewable energy. • Track transactions and cryptocurrencies for sustainability. By Elon Musk's account, climate concerns disqualify Tesla from accepting Bitcoin. Tesla CEO Elon Musk said the company will resume bitcoin transactions once it confirms there is a reasonable clean energy usage by miners. Bitcoin cryptocurrency consumes more electricity than the entire annual energy consumption of the Netherlands, Cambridge University researchers state. In renewable energy certificates and CO2 allowances directly from crypto. Enrex provides five application products that lets its users navigate the inner working of the Enrex ecosystem. Those applications are: Enrex Exchange - the secondary market for government-mandated renewable energy certificates and CO2 allowances directly via a $ENRX token; Enrex DEX v2 - users will be able to track all offsets on the blockchain, and it will be available to be accessed and checked by anyone within the ecosystem; Enrex Offsetting - Enrex decentralized application (dapp) will let you cancel/use your certificates and allowances by entering comments to provide the cancellation amount and the cancellation object (CO2 allowances or renewable energy certificates). For crypto transactions/ smart contracts / ICO/IEO/IDO/mining; Tracking Offsets on the Blockchain - users will be able to track all offsets on the blockchain, and it will be available to be accessed and checked by anyone within the ecosystem; Enrex Environmental API - will enable decentralized and
Enrex (ENRX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ENRX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
