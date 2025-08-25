Eric the Goldfish Fiyatı (ERIC)
--
--
-%7,83
-%7,83
Eric the Goldfish (ERIC) canlı fiyatı $0,00001607. ERIC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ERIC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00187785, en düşük fiyatı ise $ 0,00001093 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, ERIC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%7,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Eric the Goldfish piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ERIC arzı 0,00 olup, toplam arzı 999999804.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,07K.
Gün içerisinde, Eric the Goldfish / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eric the Goldfish / USD fiyat değişimi, $ -0,0000045072.
Son 60 gün içerisinde, Eric the Goldfish / USD fiyat değişimi, $ -0,0000024046.
Son 90 gün içerisinde, Eric the Goldfish / USD fiyat değişimi, $ -0,000012484704177900528.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0000045072
|-%28,04
|60 Gün
|$ -0,0000024046
|-%14,96
|90 Gün
|$ -0,000012484704177900528
|-%43,72
Oh hi im Elon’s fish eric nice to meet you Eric the Goldfish is a meme token, Fun for the community and long-term benefit for holders. We are more than just a token, we created an engaging fishing game that blends the world of blockchain fun. Join us in the pursuit of adventures as we cast our nets together. Eric the Goldfish is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $ERIC is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $ERIC show you the way.
Eric the Goldfish (ERIC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ERIC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
