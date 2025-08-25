Eric the Goldfish (ERIC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00187785$ 0,00187785 $ 0,00187785 En Düşük Fiyat $ 0,00001093$ 0,00001093 $ 0,00001093 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%7,83 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,83

Eric the Goldfish (ERIC) canlı fiyatı $0,00001607. ERIC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ERIC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00187785, en düşük fiyatı ise $ 0,00001093 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ERIC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%7,83 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Eric the Goldfish (ERIC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,07K$ 16,07K $ 16,07K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 999.999.804,0 999.999.804,0 999.999.804,0

Şu anki Eric the Goldfish piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ERIC arzı 0,00 olup, toplam arzı 999999804.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,07K.