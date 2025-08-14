AMPOSMO Hakkında Daha Fazla Bilgi

Eris amplified OSMO Fiyatı (AMPOSMO)

Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,229565
$0,229565$0,229565
+%1,801D
Bugünkü Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Fiyatı

Eris amplified OSMO (AMPOSMO), şu anda 0,229565 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AMPOSMO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Eris amplified OSMO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,83
Eris amplified OSMO 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AMPOSMO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AMPOSMO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Eris amplified OSMO / USD fiyat değişimi, $ +0,0041333.
Son 30 gün içerisinde, Eris amplified OSMO / USD fiyat değişimi, $ +0,0178860060.
Son 60 gün içerisinde, Eris amplified OSMO / USD fiyat değişimi, $ +0,0210570332.
Son 90 gün içerisinde, Eris amplified OSMO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0041333+%1,83
30 Gün$ +0,0178860060+%7,79
60 Gün$ +0,0210570332+%9,17
90 Gün$ 0--

Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Fiyat Analizi

En güncel Eris amplified OSMO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,225432
$ 0,225432$ 0,225432

$ 0,231512
$ 0,231512$ 0,231512

$ 1,07
$ 1,07$ 1,07

--

+%1,83

+%8,76

Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Nedir?

This is a liquid staking token of OSMO, issued by Eris Protocol

Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Token Ekonomisi

Eris amplified OSMO (AMPOSMO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AMPOSMO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

