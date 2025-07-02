eS1M (ES1M) Nedir?

eS1M is an innovative project providing electronic SIM (eSIM) services leveraging blockchain technology. Each eS1M eSIM number is specifically integrated with the user’s crypto wallet, enabling seamless transactions, including purchasing internet services and conducting on-chain crypto transactions. Additionally, the service supports convenient payments using Ethereum (ETH). To maintain exclusivity and enhance value for its community, eS1M mandates that the ESIM services are exclusively available to eS1M token holders. This policy aims to foster a closed, exclusive ecosystem that encourages loyalty and provides additional benefits to investors and eS1M token owners.

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eS1M (ES1M) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

eS1M (ES1M) Token Ekonomisi

eS1M (ES1M) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ES1M tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!