ESG (ESG) Nedir?

ESG Financial Platform is decentralized lending platform enabling users to supply/borrow cryptocurrency at a high APY rate. New DeFi paradigm, where we offer financial products actually tied to real economy of renewable energy industry on top of conventional DeFi products and NFT.

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ESG (ESG) Kaynağı Resmi Websitesi

ESG (ESG) Token Ekonomisi

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