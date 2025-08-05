ESM X (ESMX) Nedir?

Already running gaming platform with 30k+ users, 750+ tournaments, an offline venue (Gamerland) and huge partners like Samsung, Red Bull, or Lenovo enters the web3 world. ESM X will take over BASE and make it the central gaming HUB of web3.

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ESM X (ESMX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ESM X (ESMX) Token Ekonomisi

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