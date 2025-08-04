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Ethane Fiyatı (C2H6)

Listelenmedi

Ethane (C2H6) Canlı Fiyat Grafiği

$0,684238
$0,684238$0,684238
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ethane (C2H6) Fiyatı

Ethane (C2H6), şu anda 0,684238 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 684,24K USD piyasa değerine sahiptir. C2H6 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ethane Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Ethane 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ethane (C2H6) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ethane / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ethane / USD fiyat değişimi, $ +1,0061599364.
Son 60 gün içerisinde, Ethane / USD fiyat değişimi, $ +0,7637787516.
Son 90 gün içerisinde, Ethane / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +1,0061599364+%147,05
60 Gün$ +0,7637787516+%111,62
90 Gün$ 0--

Ethane (C2H6) Fiyat Analizi

En güncel Ethane fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 2,57
$ 2,57$ 2,57

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Ethane (C2H6) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 684,24K
$ 684,24K$ 684,24K

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1,00M
1,00M 1,00M

Ethane (C2H6) Nedir?

Ethane is the first and only decentralized exchange (DEX) to offer fully Ethless transactions for swap users. Ethless transactions are a groundbreaking feature that allows traders to pay gas fees with the native token they are swapping out of, eliminating the need for ETH entirely during swaps. This innovative approach streamlines on-chain trading for all DEX traders. Swap Features - Ethless Swap Users cover ETH gas fees with the token they are swapping out of instead of ETH. - One Click Swap Simply sign a message to swap your tokens. No pop-ups requesting gas fees! - MEV Protection Ethane offers a 99.9% MEV protection rate during swaps. - Social Login Forget private keys; connect your wallet to your social account of choice. - Professional Trading UI Built by traders, for traders. - Private Transactions Ethane transactions are sent to a private, high-speed node service and are not submitted to the public mempool

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Ethane (C2H6) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Ethane (C2H6) Token Ekonomisi

Ethane (C2H6) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. C2H6 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

C2H6 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 C2H6 / VND
18.005,72297
1 C2H6 / AUD
A$1,05372652
1 C2H6 / GBP
0,5131785
1 C2H6 / EUR
0,58844468
1 C2H6 / USD
$0,684238
1 C2H6 / MYR
RM2,89432674
1 C2H6 / TRY
27,82795946
1 C2H6 / JPY
¥100,582986
1 C2H6 / ARS
ARS$928,4083303
1 C2H6 / RUB
54,6364043
1 C2H6 / INR
59,94609118
1 C2H6 / IDR
Rp11.217,01459872
1 C2H6 / KRW
945,07636798
1 C2H6 / PHP
39,17946788
1 C2H6 / EGP
￡E.33,11027682
1 C2H6 / BRL
R$3,763309
1 C2H6 / CAD
C$0,93740606
1 C2H6 / BDT
83,32650364
1 C2H6 / NGN
1.043,04556482
1 C2H6 / UAH
28,54640936
1 C2H6 / VES
Bs84,161274
1 C2H6 / CLP
$660,28967
1 C2H6 / PKR
Rs193,94041872
1 C2H6 / KZT
369,4543081
1 C2H6 / THB
฿22,14194168
1 C2H6 / TWD
NT$20,40397716
1 C2H6 / AED
د.إ2,51115346
1 C2H6 / CHF
Fr0,5473904
1 C2H6 / HKD
HK$5,36442592
1 C2H6 / MAD
.د.م6,19919628
1 C2H6 / MXN
$12,8636744
1 C2H6 / PLN
2,52483822
1 C2H6 / RON
лв2,99696244
1 C2H6 / SEK
kr6,60973908
1 C2H6 / BGN
лв1,14951984
1 C2H6 / HUF
Ft235,45313818
1 C2H6 / CZK
14,52637274
1 C2H6 / KWD
د.ك0,20869259
1 C2H6 / ILS
2,3264092