Ethena tsUSDe Logosu

Ethena tsUSDe Fiyatı (TSUSDE)

Listelenmedi

1 TSUSDE / USD Canlı Fiyatı:

$1,26
$1,26
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Ethena tsUSDe (TSUSDE) Canlı Fiyat Grafiği
Ethena tsUSDe (TSUSDE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,16
$ 1,16
24 sa Düşük
$ 1,27
$ 1,27
24 sa Yüksek

$ 1,16
$ 1,16

$ 1,27
$ 1,27

$ 1,27
$ 1,27

$ 1,16
$ 1,16

-%0,04

-%0,30

--

--

Ethena tsUSDe (TSUSDE) canlı fiyatı $1,25. TSUSDE, son 24 saat içinde en düşük $ 1,16 ve en yüksek $ 1,27 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TSUSDE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,27, en düşük fiyatı ise $ 1,16 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TSUSDE son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ethena tsUSDe (TSUSDE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00

--
--

$ 24,60M
$ 24,60M

0,00
0,00

19.602.274,86978
19.602.274,86978

Şu anki Ethena tsUSDe piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TSUSDE arzı 0,00 olup, toplam arzı 19602274.86978. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,60M.

Ethena tsUSDe (TSUSDE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Ethena tsUSDe / USD fiyat değişimi, $ -0,00381398676762.
Son 30 gün içerisinde, Ethena tsUSDe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ethena tsUSDe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ethena tsUSDe / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00381398676762-%0,30
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ethena tsUSDe (TSUSDE) Nedir?

Ethena tsUSDe Fiyat Tahmini (USD)

Ethena tsUSDe (TSUSDE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Ethena tsUSDe (TSUSDE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Ethena tsUSDe için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Ethena tsUSDe fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TSUSDE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Ethena tsUSDe (TSUSDE) Token Ekonomisi

Ethena tsUSDe (TSUSDE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TSUSDE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Ethena tsUSDe (TSUSDE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Ethena tsUSDe (TSUSDE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TSUSDE fiyatı, 1,25 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TSUSDE / USD güncel fiyatı nedir?
TSUSDE / USD güncel fiyatı $ 1,25. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Ethena tsUSDe varlığının piyasa değeri nedir?
TSUSDE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TSUSDE arzı nedir?
Dolaşımdaki TSUSDE arzı, 0,00 USD.
TSUSDE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TSUSDE, ATH fiyatı olan 1,27 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TSUSDE fiyatı (ATL) nedir?
TSUSDE, ATL fiyatı olan 1,16 USD değerine düştü.
TSUSDE işlem hacmi nedir?
TSUSDE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TSUSDE bu yıl daha da yükselir mi?
TSUSDE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TSUSDE fiyat tahminine göz atın.
Ethena tsUSDe (TSUSDE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.