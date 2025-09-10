Ethena tsUSDe (TSUSDE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 24 sa Düşük $ 1,27 $ 1,27 $ 1,27 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 24 sa Yüksek $ 1,27$ 1,27 $ 1,27 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,27$ 1,27 $ 1,27 En Düşük Fiyat $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,30 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ethena tsUSDe (TSUSDE) canlı fiyatı $1,25. TSUSDE, son 24 saat içinde en düşük $ 1,16 ve en yüksek $ 1,27 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TSUSDE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,27, en düşük fiyatı ise $ 1,16 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TSUSDE son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ethena tsUSDe (TSUSDE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,60M$ 24,60M $ 24,60M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 19.602.274,86978 19.602.274,86978 19.602.274,86978

Şu anki Ethena tsUSDe piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TSUSDE arzı 0,00 olup, toplam arzı 19602274.86978. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,60M.