Ethereum Goddess (ETHERA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00192131 $ 0,00192131 $ 0,00192131 24 sa Düşük $ 0,01459226 $ 0,01459226 $ 0,01459226 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00192131$ 0,00192131 $ 0,00192131 24 sa Yüksek $ 0,01459226$ 0,01459226 $ 0,01459226 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01516588$ 0,01516588 $ 0,01516588 En Düşük Fiyat $ 0,00192131$ 0,00192131 $ 0,00192131 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%8,82 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%78,86 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Ethereum Goddess (ETHERA) canlı fiyatı $0,00213139. ETHERA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00192131 ve en yüksek $ 0,01459226 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ETHERA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01516588, en düşük fiyatı ise $ 0,00192131 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ETHERA son bir saatte +%8,82 değişim gösterdi, 24 saatte -%78,86 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ethereum Goddess (ETHERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,15M$ 2,15M $ 2,15M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Ethereum Goddess piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ETHERA arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,15M.