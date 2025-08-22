ETHF Hakkında Daha Fazla Bilgi

ETHF Fiyat Bilgileri

ETHF Whitepaper

ETHF Resmi Websitesi

ETHF Token Ekonomisi

ETHF Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

EthereumFair Logosu

EthereumFair Fiyatı (ETHF)

Listelenmedi

1 ETHF / USD Canlı Fiyatı:

$0,00099995
$0,00099995$0,00099995
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
EthereumFair (ETHF) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:46:47 (UTC+8)

EthereumFair (ETHF) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 20,59
$ 20,59$ 20,59

$ 0,0003421
$ 0,0003421$ 0,0003421

--

--

+%192,17

+%192,17

EthereumFair (ETHF) canlı fiyatı $0,00099995. ETHF, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ETHF için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 20,59, en düşük fiyatı ise $ 0,0003421 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ETHF son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%192,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

EthereumFair (ETHF) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

0,00
0,00 0,00

--
----

Şu anki EthereumFair piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ETHF arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

EthereumFair (ETHF) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, EthereumFair / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EthereumFair / USD fiyat değişimi, $ -0,0008658998.
Son 60 gün içerisinde, EthereumFair / USD fiyat değişimi, $ -0,0008691132.
Son 90 gün içerisinde, EthereumFair / USD fiyat değişimi, $ -0,008585887316363949.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0008658998-%86,59
60 Gün$ -0,0008691132-%86,91
90 Gün$ -0,008585887316363949-%89,56

EthereumFair (ETHF) Nedir?

DIS Chain is a PoW public chain based on Ethereum's ETHASH algorithm, representing an innovative integration of MEME culture and AI technology. This initiative, launched by miners and the blockchain community, adheres to the principles of PoW and decentralization, stemming from the ETHF fork that remained on PoW after Ethereum's shift to PoS. Beyond the traditional PoW mining mechanism, DIS Chain has introduced an innovative staking mining model into its economic framework. This design offers holders the potential for long-term appreciation of their cryptocurrency assets, while also enhancing the overall network’s stability and security. DIS Chain supports the Ethereum Virtual Machine (EVM) and smart contracts, enabling the deployment of a powerful ecosystem that includes decentralized exchanges (DEX), decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), Game Finance (GameFi), Social Finance (SocialFi), and the Metaverse. This diverse expansion and robust technical support transform DIS Chain into more than just a blockchain platform; it’s a comprehensive and multifaceted WEB3 ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

EthereumFair (ETHF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

EthereumFair Fiyat Tahmini (USD)

EthereumFair (ETHF) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? EthereumFair (ETHF) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak EthereumFair için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

EthereumFair fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ETHF Varlığından Yerel Para Birimlerine

EthereumFair (ETHF) Token Ekonomisi

EthereumFair (ETHF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ETHF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: EthereumFair (ETHF) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü EthereumFair (ETHF) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ETHF fiyatı, 0,00099995 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ETHF / USD güncel fiyatı nedir?
ETHF / USD güncel fiyatı $ 0,00099995. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
EthereumFair varlığının piyasa değeri nedir?
ETHF piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ETHF arzı nedir?
Dolaşımdaki ETHF arzı, 0,00 USD.
ETHF için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ETHF, ATH fiyatı olan 20,59 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ETHF fiyatı (ATL) nedir?
ETHF, ATL fiyatı olan 0,0003421 USD değerine düştü.
ETHF işlem hacmi nedir?
ETHF için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ETHF bu yıl daha da yükselir mi?
ETHF piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ETHF fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:46:47 (UTC+8)

EthereumFair (ETHF) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.