Etherfuse CETES (CETES) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,058728 24 sa Yüksek $ 0,059958 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,2169 En Düşük Fiyat $ 0,0360201 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,48

Etherfuse CETES (CETES) canlı fiyatı $0,059203. CETES, son 24 saat içinde en düşük $ 0,058728 ve en yüksek $ 0,059958 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CETES için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,2169, en düşük fiyatı ise $ 0,0360201 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CETES son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,23 ve son 7 günde -%0,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Etherfuse CETES (CETES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,12M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 35.815.199,24908

Şu anki Etherfuse CETES piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CETES arzı 0,00 olup, toplam arzı 35815199.24908. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,12M.