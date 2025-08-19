CETES Hakkında Daha Fazla Bilgi

Etherfuse CETES Logosu

Etherfuse CETES Fiyatı (CETES)

Listelenmedi

1 CETES / USD Canlı Fiyatı:

$0,059203
$0,059203$0,059203
-%0,201D
mexc
USD
Etherfuse CETES (CETES) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:30:36 (UTC+8)

Etherfuse CETES (CETES) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,058728
$ 0,058728$ 0,058728
24 sa Düşük
$ 0,059958
$ 0,059958$ 0,059958
24 sa Yüksek

$ 0,058728
$ 0,058728$ 0,058728

$ 0,059958
$ 0,059958$ 0,059958

$ 0,2169
$ 0,2169$ 0,2169

$ 0,0360201
$ 0,0360201$ 0,0360201

+%0,04

-%0,23

-%0,48

-%0,48

Etherfuse CETES (CETES) canlı fiyatı $0,059203. CETES, son 24 saat içinde en düşük $ 0,058728 ve en yüksek $ 0,059958 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CETES için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,2169, en düşük fiyatı ise $ 0,0360201 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CETES son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,23 ve son 7 günde -%0,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Etherfuse CETES (CETES) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 2,12M
$ 2,12M$ 2,12M

0,00
0,00 0,00

35.815.199,24908
35.815.199,24908 35.815.199,24908

Şu anki Etherfuse CETES piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CETES arzı 0,00 olup, toplam arzı 35815199.24908. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,12M.

Etherfuse CETES (CETES) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Etherfuse CETES / USD fiyat değişimi, $ -0,00013945610923219.
Son 30 gün içerisinde, Etherfuse CETES / USD fiyat değişimi, $ -0,0004755007.
Son 60 gün içerisinde, Etherfuse CETES / USD fiyat değişimi, $ +0,0017101141.
Son 90 gün içerisinde, Etherfuse CETES / USD fiyat değişimi, $ +0,002577472878315634.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00013945610923219-%0,23
30 Gün$ -0,0004755007-%0,80
60 Gün$ +0,0017101141+%2,89
90 Gün$ +0,002577472878315634+%4,55

Etherfuse CETES (CETES) Nedir?

Etherfuse CETES Stablebonds are composable, self custody, and backed by a real world CETES. Cetes stands for Certificates of the Treasury of the Federation. These are financial instruments denominated in Mexican pesos and are issued by the Mexican government, generally as short-term debt. The profit earned by the holder of CETES is equal to the price difference between acquisition and the nominal value upon maturity. Weekly Rebase: The value of your investment in the CETES Stablebond doesn’t just sit idle; it grows. The APY adjusts automatically weekly based on market conditions, ensuring that your investment keeps pace—effortlessly. The Mexican CETES Stablebond, introduced by Etherfuse, represents a significant advancement in blockchain-based assets, combining cryptocurrency's high returns with traditional bonds' safety. This financial instrument merges short-term rapid liquidity with the stability of government-backed securities, making it an ideal investment choice. With an innovative update to our platform, investing has never been more straightforward:

Etherfuse CETES (CETES) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Etherfuse CETES Fiyat Tahmini (USD)

Etherfuse CETES (CETES) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Etherfuse CETES (CETES) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Etherfuse CETES için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Etherfuse CETES fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CETES Varlığından Yerel Para Birimlerine

Etherfuse CETES (CETES) Token Ekonomisi

Etherfuse CETES (CETES) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CETES tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Etherfuse CETES (CETES) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Etherfuse CETES (CETES) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CETES fiyatı, 0,059203 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CETES / USD güncel fiyatı nedir?
CETES / USD güncel fiyatı $ 0,059203. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Etherfuse CETES varlığının piyasa değeri nedir?
CETES piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CETES arzı nedir?
Dolaşımdaki CETES arzı, 0,00 USD.
CETES için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CETES, ATH fiyatı olan 0,2169 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CETES fiyatı (ATL) nedir?
CETES, ATL fiyatı olan 0,0360201 USD değerine düştü.
CETES işlem hacmi nedir?
CETES için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CETES bu yıl daha da yükselir mi?
CETES piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CETES fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:30:36 (UTC+8)

