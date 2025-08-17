Ethlas (ELS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00212773 $ 0,00212773 $ 0,00212773 24 sa Düşük $ 0,0022114 $ 0,0022114 $ 0,0022114 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00212773$ 0,00212773 $ 0,00212773 24 sa Yüksek $ 0,0022114$ 0,0022114 $ 0,0022114 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,998347$ 0,998347 $ 0,998347 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,38 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,32 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,38 Fiyat Değişimi (7 G) +%1,38

Ethlas (ELS) canlı fiyatı $0,00219536. ELS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00212773 ve en yüksek $ 0,0022114 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ELS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,998347, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ELS son bir saatte +%0,38 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,32 ve son 7 günde +%1,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ethlas (ELS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 767,27K$ 767,27K $ 767,27K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 350.000.000,0 350.000.000,0 350.000.000,0

Şu anki Ethlas piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ELS arzı 0,00 olup, toplam arzı 350000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 767,27K.