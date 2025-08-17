Ethscriptions (ETHS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,606537 $ 0,606537 $ 0,606537 24 sa Düşük $ 0,645635 $ 0,645635 $ 0,645635 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,606537$ 0,606537 $ 0,606537 24 sa Yüksek $ 0,645635$ 0,645635 $ 0,645635 Tüm Zamanların En Yükseği $ 20,26$ 20,26 $ 20,26 En Düşük Fiyat $ 0,078951$ 0,078951 $ 0,078951 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,39 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,65 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,65

Ethscriptions (ETHS) canlı fiyatı $0,639511. ETHS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,606537 ve en yüksek $ 0,645635 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ETHS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 20,26, en düşük fiyatı ise $ 0,078951 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ETHS son bir saatte -%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,39 ve son 7 günde +%10,65 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Ethscriptions (ETHS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz ---- --

Şu anki Ethscriptions piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ETHS arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.