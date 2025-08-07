ETHUP Fiyatı (ETHUP)
ETHUP (ETHUP), şu anda 4,44 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ETHUP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ETHUP / USD fiyat değişimi, $ +0,096906.
Son 30 gün içerisinde, ETHUP / USD fiyat değişimi, $ +5,6155410600.
Son 60 gün içerisinde, ETHUP / USD fiyat değişimi, $ +5,1815035320.
Son 90 gün içerisinde, ETHUP / USD fiyat değişimi, $ +3,1057171257904522.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,096906
|+%2,23
|30 Gün
|$ +5,6155410600
|+%126,48
|60 Gün
|$ +5,1815035320
|+%116,70
|90 Gün
|$ +3,1057171257904522
|+%232,76
En güncel ETHUP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,01
+%2,23
-%9,30
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ETHUP is a leveraged token that goes 2-4x long the ETH via futures trading. By means of leverage and the rebalancing of the asset base, when the ETH price goes up 1%, the net asset value of ETHUP will rise by 2-4%. Due to the rebalancing mechanism, the NAV of the leveraged token may be worn in the price volatility. It is recommended that you do not hold the leveraged token for long periods of time to control for risks. When ETF shares merge, the number of shares you hold will be reduced to 1/1000 of the original quantity (assuming a 1000:1 consolidation). The price of each ETF share will increase by a factor of 1000, while the total value of your ETF holdings remains the same. Please note that trading will be temporarily suspended during consolidation.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ETHUP / VND
₫116.838,6
|1 ETHUP / AUD
A$6,7932
|1 ETHUP / GBP
￡3,2856
|1 ETHUP / EUR
€3,774
|1 ETHUP / USD
$4,44
|1 ETHUP / MYR
RM18,7368
|1 ETHUP / TRY
₺180,5304
|1 ETHUP / JPY
¥652,68
|1 ETHUP / ARS
ARS$5.912,082
|1 ETHUP / RUB
₽355,1556
|1 ETHUP / INR
₹389,4768
|1 ETHUP / IDR
Rp72.786,8736
|1 ETHUP / KRW
₩6.149,5776
|1 ETHUP / PHP
₱254,4564
|1 ETHUP / EGP
￡E.215,118
|1 ETHUP / BRL
R$24,2868
|1 ETHUP / CAD
C$6,0828
|1 ETHUP / BDT
৳540,3036
|1 ETHUP / NGN
₦6.788,982
|1 ETHUP / UAH
₴184,704
|1 ETHUP / VES
Bs559,44
|1 ETHUP / CLP
$4.329
|1 ETHUP / PKR
Rs1.254,5664
|1 ETHUP / KZT
₸2.385,7896
|1 ETHUP / THB
฿143,5896
|1 ETHUP / TWD
NT$132,8004
|1 ETHUP / AED
د.إ16,2948
|1 ETHUP / CHF
Fr3,552
|1 ETHUP / HKD
HK$34,8096
|1 ETHUP / MAD
.د.م40,3152
|1 ETHUP / MXN
$82,7616
|1 ETHUP / PLN
zł16,2948
|1 ETHUP / RON
лв19,3584
|1 ETHUP / SEK
kr42,7128
|1 ETHUP / BGN
лв7,4592
|1 ETHUP / HUF
Ft1.518,4356
|1 ETHUP / CZK
Kč93,6396
|1 ETHUP / KWD
د.ك1,3542
|1 ETHUP / ILS
₪15,1848