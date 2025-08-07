eTukTuk (TUK) Nedir?

$TUK is a BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a maximum supply of 2,000,000,000 (2 billion). The $TUK token is the native token on the blockchain that is the backbone of the eTukTuk ecosystem. The token contract address is 0x84E03e21dA9B32555885a85b7c23e5FC123C25DD. Please do not send any funds to this token contract address, as they cannot be recovered. $TUK can currently only be purchased through the official presale at buy.tuktoken.io

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eTukTuk (TUK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

eTukTuk (TUK) Token Ekonomisi

eTukTuk (TUK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TUK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!