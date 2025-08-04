EverValue Coin (EVA) Nedir?

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

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EverValue Coin (EVA) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

EverValue Coin (EVA) Token Ekonomisi

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